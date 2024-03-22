Секреты собачьего сна: узнайте, почему поза "калачиком" — не просто выбор, а эволюционная стратегия

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Зоологи объяснили, почему собака спит свернувшись калачиком

1:10
Зоосфера » Собаки

Хозяева собак часто обращают внимание на своих спящих питомцев, отмечая один интересный факт.

Зоологи объяснили, почему собака спит свернувшись калачиком
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так, многие четвероногие друзья предпочитают спать, сворачиваясь в позу "калачик". Это оказывается не случайным выбором перед отдыхом, а имеет свои корни в эволюции.

Существуют три причины, по которым собаки часто спят, свернувшись калачиком. В первую очередь, для безопасности. Если собака не сворачивается в клубок перед сном, она может почувствовать себя уязвимой, что затрудняет ей расслабиться.

Почему же поза "калачиком" обеспечивает псу ощущение безопасности? Ответ прост: когда животное сворачивается, его живот прикрывается, что делает атаку потенциального врага сложнее.

Кроме того, такое положение тела помогает сохранить тепло.

В отличие от людей, собаки не используют одеяло или плед для укрытия. Но способность сворачиваться в клубок позволяет им защититься от холода, сохраняя тепло.

Наконец, поза "калачиком" также удобна для собаки.

Эта поза способствует максимальному расслаблению, что делает сон еще более комфортным для питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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