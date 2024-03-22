Секреты собачьего сна: узнайте, почему поза "калачиком" — не просто выбор, а эволюционная стратегия

Хозяева собак часто обращают внимание на своих спящих питомцев, отмечая один интересный факт.
Так, многие четвероногие друзья предпочитают спать, сворачиваясь в позу "калачик". Это оказывается не случайным выбором перед отдыхом, а имеет свои корни в эволюции.
Существуют три причины, по которым собаки часто спят, свернувшись калачиком. В первую очередь, для безопасности. Если собака не сворачивается в клубок перед сном, она может почувствовать себя уязвимой, что затрудняет ей расслабиться.
Почему же поза "калачиком" обеспечивает псу ощущение безопасности? Ответ прост: когда животное сворачивается, его живот прикрывается, что делает атаку потенциального врага сложнее.
Кроме того, такое положение тела помогает сохранить тепло.
В отличие от людей, собаки не используют одеяло или плед для укрытия. Но способность сворачиваться в клубок позволяет им защититься от холода, сохраняя тепло.
Наконец, поза "калачиком" также удобна для собаки.
Эта поза способствует максимальному расслаблению, что делает сон еще более комфортным для питомца.
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