Мурлыка отблагодарит: простые правила, которые поддержат здоровье кошки

Названы простые правила поддержания здоровья кошки

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хороший хозяин желает, чтобы его пушистик прожил как можно дольше. Портал "Белновости" дал несколько советов, которые помогут питомцу оставаться здоровым и бодрым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Во-первых, питание должно быть сбалансированным. Животное не нужно поощрять шоколадом, жареной и жирной пищей, колбасой и прочей вредной едой.

Во-вторых, посуду, из которой котик пьёт или кушает, нужно мыть ежедневно.

В-третьих, чтобы животное не испытывало стресс, ему нужно выделить личное пространство.

Необходимо тщательно следить за поведением и здоровьем любимца. Важно регулярно проводит обследование у ветеринара, так как многие серьёзные заболевания возникают бессимптомно и обнаружить их на ранней стадии невозможно.