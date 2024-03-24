Мурлыка отблагодарит: простые правила, которые поддержат здоровье кошки

Каждый хороший хозяин желает, чтобы его пушистик прожил как можно дольше. Портал "Белновости" дал несколько советов, которые помогут питомцу оставаться здоровым и бодрым.
Во-первых, питание должно быть сбалансированным. Животное не нужно поощрять шоколадом, жареной и жирной пищей, колбасой и прочей вредной едой.
Во-вторых, посуду, из которой котик пьёт или кушает, нужно мыть ежедневно.
В-третьих, чтобы животное не испытывало стресс, ему нужно выделить личное пространство.
Необходимо тщательно следить за поведением и здоровьем любимца. Важно регулярно проводит обследование у ветеринара, так как многие серьёзные заболевания возникают бессимптомно и обнаружить их на ранней стадии невозможно.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.