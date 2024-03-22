В каком возрасте лучше брать питомца: точно не в 1 месяц и даже не в 2!

Ветеринары ответили, с какого возраста стоит взять домашнего питомца

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Важно помнить, что возраст вашего будущего питомца играет ключевую роль. Давайте разберемся, в каком возрасте наиболее подходящее время для отделения щенка или котенка от матери.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Эксперты считают, что не стоит отделять котенка или щенка от матери до достижения ими трехмесячного возраста.

Новорожденные питомцы получают антитела, защищающие от болезней, через материнское молоко, пока не сформируется их собственный иммунитет. Однако это далеко не единственная причина. В возрасте двух месяцев у котенка или щенка проводится первая вакцинация, которая помогает им развить собственную иммунную систему, защищая от опасных заболеваний.

Следующая вакцина проводится в три месяца.

Из этого можно сделать вывод: наиболее безопасным будет забрать питомца домой только после проведения этих двух вакцинаций.