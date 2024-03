Нравится ли кошкам когда их целуют и что они об этом думают?

Кошки — загадочные создания, чьи мысли и чувства зачастую остаются для нас недоступными. Интересно, что происходит в их головах, когда мы целуем их? Для кошек поцелуи — не такое привычное проявление нежности, как для нас. Их реакция на этот жест может быть совершенно неожиданной.

Фото: Openverse by be creator is licensed under CC BY 2.0