Нравится ли кошкам когда их целуют и что они об этом думают?

Что думают кошки, когда вы их целуете

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные создания, чьи мысли и чувства зачастую остаются для нас недоступными. Интересно, что происходит в их головах, когда мы целуем их? Для кошек поцелуи — не такое привычное проявление нежности, как для нас. Их реакция на этот жест может быть совершенно неожиданной.

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Кошки проявляют свои ласки друг к другу по-своему, используя жесты, которые зачастую отличаются от наших. Например, моргание двумя глазами у кошек считается знаком согласия. Потирание мордочкой и основанием хвоста — способ оставить на объекте свои феромоны и показать свою привязанность. Лизание, слегка покусывание, игра лапками с высовыванием коготков — все эти жесты кошек имеют свою функцию в общении.

Хотя хорошо воспитанные коты могут переносить поцелуи хозяев, для них это может быть странным и непривычным. Большая человеческая голова, быстро приближающаяся и прижимающаяся к мордочке кошки, сопровождаемая шумными звуками, может показаться для животного необычным и даже угрожающим.

Кошки, которые привыкли к общению с людьми, возможно, перестанут воспринимать поцелуи как потенциальную угрозу, но вряд ли найдут в этом особый комфорт. В лучшем случае питомец терпеливо перенесет необычное проявление любви хозяина, а в худшем случае может начать защищаться.