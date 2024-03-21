Хозяин или источник еды? Какие эмоции испытывает кошка рядом с человеком?

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Признаки того, что кошка любит и ценит вас

1:03
Зоосфера » Кошки

Трение усами о руки и лицо хозяина — это высший уровень заботы и привязанности кошки к вам. При этом она демонстрирует свою нежность и любовь.

Признаки того, что кошка любит и ценит вас
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Поглаживание лапой человека — это основной знак того, что ваша кошка ценит ваше общество и привязана к вам. Таким способом она показывает свою нежность и заботу.

Перекатывания у ног с боку на бок — это проявление доверия и желания привлечь ваше внимание. В такие моменты питомец хочет поиграть.

Кошки обладают удивительным чутьем, способным распознавать истинное отношение людей к ним. Они сами выбирают себе хозяина, основываясь не на словах, а на действиях.

Для кошек настоящий хозяин — это тот, кто способен уделить им время и заботу, тот, к кому можно прийти и устроиться на коленях, получив порцию ласки и внимания. Хороший хозяин всегда угостит питомца лакомством просто так, из чувства бескорыстной любви. В ответ кошка готова оставаться верной ему, встречая его с нетерпением после долгого отсутствия.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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