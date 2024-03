Масленица для акул: секрет рецепта морских блинов, который взбудоражил весь интернет

Your browser does not support the audio element.

В Центре океанологии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске 17 марта отметили Масленицу, предложив блины акулам и экзотическим рыбам.

Фото: openverse.org by Just Taken Pics is licensed under CC BY 2.0.