Масленица для акул: секрет рецепта морских блинов, который взбудоражил весь интернет

В дельфинарии Новосибирска акул накормили блинами на Масленицу

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Центре океанологии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске 17 марта отметили Масленицу, предложив блины акулам и экзотическим рыбам.

Фото: openverse.org by Just Taken Pics is licensed under CC BY 2.0.

Уже четвертый год подряд в Новосибирском дельфинарии для акул и других рыб готовят "морские" блины по специальному рецепту из кальмаров. Подготовка к праздничному пиршеству начинается еще в феврале. Блины из морских гадов считаются настоящим деликатесом. Их делают из дефростированного кальмара, который приобретает нужную форму по рецептуре ихтиопатолога Елены Жабиной.

Для праздничного кормления акул используется специальная банка, в которую помещается готовая еда. После этого дайвер спускается к морским обитателям и раздает им по положенной порции. В минувшее воскресенье гости дельфинария с удовольствием наблюдали за этой процедурой, а праздничное кормление вызвало овации у маленьких гостей морской Масленицы, сообщает Сиб.фм.

Столица Сибири стала первым городом в мире, где жители океанариума празднуют Масленицу.