Наши собаки все-таки умеют разговаривать: ученые объяснили, что позволяет питомцам общаться с хозяевами

Ученые ответили, могут ли собаки разговаривать с хозяевами

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, верные спутники человека на протяжении тысячелетий, всегда вызывали вопросы о своих способностях к общению. Многие хозяева утверждают, что их питомцы могут "говорить", но насколько это правда?

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Язык тела

Собаки общаются не только с помощью лая и воя, но и с помощью языка тела. Они используют жесты и позы, чтобы передать свои эмоции и намерения. Например, хвост собаки, поднятый вверх, может означать радость или уверенность, в то время как опущенный хвост может свидетельствовать о страхе или покорности.

Умение понимать человеческую речь

Исследования показывают, что собаки способны понимать определенные слова и фразы на человеческом языке. Они могут выучить названия своих игрушек, команды для выполнения определенных действий и даже понимать тон голоса своего хозяина. Это подтверждает, что они обладают некоторым уровнем языкового понимания.

Некоторые собаки способны имитировать звуки человеческой речи, например, повторять определенные звуки или слова. Однако это скорее исключение, чем правило, и часто такие случаи объясняются простым повторением за хозяевами без понимания значения слов.