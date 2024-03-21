Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные США ещё на шаг подошли к созданию искусственной жизни
Коронавирус вызывает проблемы с памятью и мышлением, известные как «мозговой туман»
Временно приостановлен прием документов на краткосрочные визы в Болгарию
По игре The Sims планируют снять фильм
Какой доход от природных богатств мог бы идти в карман россиян?
Карельский комбинат понёс убытки на 40 млн рублей из-за импортного двигателя
Тирамису: рецепт приготовления в домашних условиях
Фитнес-тренер назвала пять правил, о которых нужно помнить после тренировки
Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев
Два доминанта в квартире: как не допустить, чтобы котенка разорвал ваш пушистый "старожил"

Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком

1:22
Зоосфера » Кошки

Внесение нового котенка в дом, где уже проживает взрослый кот, может стать вызовом для хозяев. Однако, с правильным подходом и терпением можно добиться гармоничных отношений между пушистыми питомцами.

Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предварительная подготовка: перед тем как привести нового котенка домой, необходимо обеспечить условия для комфортного знакомства. Создайте отдельное место для "нового жильца" с его лотком, поилкой и местом для отдыха. Это поможет избежать конфликтов из-за территории.

Постепенное знакомство: позвольте обоим питомцам постепенно привыкнуть друг к другу. Начните со "знакомства с запахами", используя полотенце или игрушку, которые они могли бы обнаружить. Затем проведите короткие встречи под вашим контролем, постепенно увеличивая время.

Игровая терапия: игра — отличный способ сближения котов. Предоставьте им возможность играть вместе. Это помогает развить позитивные ассоциации между ними.

Общие угощения: поощряйте хорошее поведение обоих котов угощениями. Подкрепление положительного опыта в присутствии друг друга укрепит их связь и снизит напряжение.

Уважайте личное пространство: не заставляйте котов контактировать друг с другом, если они этого не хотят. У каждого должна быть возможность уйти от неприятных ситуаций. Помните, что силой вы не добьетесь дружбы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Учёные США ещё на шаг подошли к созданию искусственной жизни
Коронавирус вызывает проблемы с памятью и мышлением, известные как «мозговой туман»
Временно приостановлен прием документов на краткосрочные визы в Болгарию
По игре The Sims планируют снять фильм
Какой доход от природных богатств мог бы идти в карман россиян?
Карельский комбинат понёс убытки на 40 млн рублей из-за импортного двигателя
Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком
Тирамису: рецепт приготовления в домашних условиях
Фитнес-тренер назвала пять правил, о которых нужно помнить после тренировки
Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников