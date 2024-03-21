Два доминанта в квартире: как не допустить, чтобы котенка разорвал ваш пушистый "старожил"

Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Внесение нового котенка в дом, где уже проживает взрослый кот, может стать вызовом для хозяев. Однако, с правильным подходом и терпением можно добиться гармоничных отношений между пушистыми питомцами.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предварительная подготовка: перед тем как привести нового котенка домой, необходимо обеспечить условия для комфортного знакомства. Создайте отдельное место для "нового жильца" с его лотком, поилкой и местом для отдыха. Это поможет избежать конфликтов из-за территории.

Постепенное знакомство: позвольте обоим питомцам постепенно привыкнуть друг к другу. Начните со "знакомства с запахами", используя полотенце или игрушку, которые они могли бы обнаружить. Затем проведите короткие встречи под вашим контролем, постепенно увеличивая время.

Игровая терапия: игра — отличный способ сближения котов. Предоставьте им возможность играть вместе. Это помогает развить позитивные ассоциации между ними.

Общие угощения: поощряйте хорошее поведение обоих котов угощениями. Подкрепление положительного опыта в присутствии друг друга укрепит их связь и снизит напряжение.

Уважайте личное пространство: не заставляйте котов контактировать друг с другом, если они этого не хотят. У каждого должна быть возможность уйти от неприятных ситуаций. Помните, что силой вы не добьетесь дружбы.