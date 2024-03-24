Любят хозяина и не обижают других животных: почему стоит завести манчкина

Плюсы и минусы манчкина: факты о милых кошках-коротконожках

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Этих кошек с короткими лапками многие находят очень милыми и забавными. Несмотря на короткие конечности, манчкин прекрасно бегает, прижимаясь к полу. Таксоподобный котик легко обогнёт любое препятствие без заноса на поворотах, протиснется в любое отверстие, пишет "Новый очаг".

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Эти животные подвижны и любознательны, часто становятся на задние лапки. Это заводной, с большой симпатией относящийся к людям котик. Он легко уживается в большой семье, ладит с другими питомцами и детьми. Уход ему нужен самый простой.

Однако у пушистиков есть и небольшие особенности, о которых хозяевам нужно знать. В частности, у мурлык есть склонность к ожирению, поэтому необходимо соблюдать режим кормления. У этих питомцев могут быть проблемы с позвоночником. Они плохо переносят одиночество.