Нужно ли удалить своей собаке когти: варварство или здравый подход?

Ветеринары ответили, стоит ли удалять когти собаке

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Уход за домашними питомцами требует внимания к множеству аспектов, включая их здоровье и комфорт. Одним из спорных вопросов, который иногда возникает, является удаление когтей у собак. Эта процедура, известная как онихэктомия, вызывает разные мнения среди владельцев собак, ветеринаров и защитников прав животных.

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Прежде всего, стоит отметить, что когти у собак имеют важную функцию. Они помогают собакам удерживаться на различных поверхностях, обеспечивают устойчивость и предоставляют средство самообороны. Удаление когтей у собак может существенно ограничить их способность к передвижению и взаимодействию с окружающей средой.

С другой стороны, есть случаи, когда удаление когтей может быть оправдано медицинскими показаниями.

Однако необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы этой процедуры. Удаление когтей сопряжено с болезненным вмешательством в физиологию животного и может привести к нежелательным последствиям, а также к психологическому стрессу.

Вместо радикального удаления когтей, владельцам собак следует уделить внимание правильному уходу за ними. Регулярная стрижка когтей и предоставление подходящих игрушек и мест для точки когтей могут помочь предотвратить необходимость в хирургическом удалении.