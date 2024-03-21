Кот говорит вам о своем дискомфорте: как понять, что питомец ненавидит свою семью

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Эксперты ответили, как понять, что коту некомфортно в квартире

1:16
Зоосфера » Кошки

Коты — чувствительные и внимательные создания, способные тонко реагировать на окружающую обстановку и настроение хозяев. Иногда они могут демонстрировать признаки дискомфорта или стресса, которые могут быть легко пропущены незадумчивым глазом. Вот несколько ключевых признаков того, что ваш кот может чувствовать себя некомфортно в вашем доме:

Эксперты ответили, как понять, что коту некомфортно в квартире
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Если ваш кот начинает проводить больше времени в укромных местах или пытается уйти и оставаться в одиночестве, это может свидетельствовать о его дискомфорте. Коты часто прячутся, когда чувствуют себя уязвимыми или беспокойными.

Потеря аппетита или избегание места, где обычно находится еда, может указывать на стресс у вашего кота. Внезапные проявления агрессии, как нападение на других животных в доме или на членов семьи, могут быть реакцией на стресс или дискомфорт.

Если ваш кот начинает метить территорию вне своего обычного места или начинает делать это чаще, это может быть признаком его стресса или дезориентации.

Изменения в "голосе" вашего кота могут также указывать на его недовольство или беспокойство. Если ваш кот становится более подверженным испугу или реагирует на звуки и движения более чувствительно, это может быть признаком его дискомфорта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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