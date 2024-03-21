Не лает и не имеет характерного запаха псины. Басенджи: все о собаке, описание породы

Бесенджи — это единственная порода собак, которая не умеет лаять. Происходят эти особенности от устройства гортани у представителей этой породы.
Напоминая в этом плане своих диких сородичей — динго, бесенджи выражают свои эмоции при помощи разнообразных звуков, таких как фырканье, урчание, негромкий смех или ворчание, но не лай.
Для многих людей, привыкших к классическому представлению о собаках и их характерных чертах, отсутствие лая со стороны бесенджи может показаться необычным. Однако это далеко не единственное удивительное свойство этой породы. В отличие от большинства собак, бесенджи не имеют характерного запаха псины, что делает их еще более уникальными.
Происхождение басенджи связано с Центральной Африкой. Существует 4 окраса басенджи: рыжий с белым, насыщенный чёрный с белым, триколор (насыщенно чёрный с красно-рыжим подпалом) и тигровый (черные полосы на красно-рыжем фоне).
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