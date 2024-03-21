Подойдут для аллергиков: ТОП-3 не линяющих пород собак

Породы собак, которые не линяют

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки различных пород имеют уникальные особенности своего шерстяного покрова. Не стоит забывать, что линька является естественным процессом, который происходит у всех собак, но при этом у некоторых она может проявляться слабее.

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Шнауцеры отличаются густой и жесткой шерстью, требующей регулярного ухода. Она не выпадает самостоятельно и нуждается в периодическом тримминге, то есть в выщипывании.

Йоркширский терьер, с изящной прямой шелковистой шерстью, меняет окрас с возрастом с черно-коричневого на синевато-золотистый. Эта порода считается дружелюбной и легко поддающейся дрессировке, но требующей внимания своего хозяина. Характерной чертой йорков является следование за человеком во время прогулок, чтобы не потерять его из виду.

Китайские хохлатые собаки подразделяются на голых и паудер-паффов в зависимости от длины шерсти. Эти собаки преданы своим хозяевам, но не переносят одиночества и нуждаются в постоянном общении.