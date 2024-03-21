Вопрос, волнующий многих. Откуда у кошек такая любовь к коробкам?

Три причины, почему кошки так сильно любят коробки

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наблюдение за кошкой, пытающейся втиснуться в картонную коробку меньших размеров, всегда вызывает улыбку на лице у многих людей. Но откуда у наших пушистых друзей берется такая страсть к ящикам и коробкам?

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Исследователи уже более 50 лет изучают поведение кошек и пришли к выводу, что причина кроется в чувстве комфорта и безопасности, которое кошке приносит нахождение в закрытом пространстве.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Animal Behavior Science, коробки могут значительно снизить уровень стресса у кошек.

Кошачий комфортный температурный диапазон выше, чем средняя температура в домах, поэтому материал коробки, обычно изготовленный из картона, служит отличным термоизолятором. Ограниченные размеры коробки заставляют кошку сворачиваться в комок или принимать другие удивительные позы, чтобы уместиться внутри, что также помогает сохранить тепло.