Все о зрении мурлыкающих охотников: как кошки видят окружающий мир

Как видят кошки наш мир

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Зрение у кошек играет ключевую роль не только в их повседневной жизни, но и в охоте. Эволюционный процесс привел к тому, что у кошек развился особый набор возможностей зрения, отличающийся от человеческого.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Для кошек периферическое зрение является более широким и охватывает до 30 градусов, что в три раза больше, чем у людей. Благодаря особенностям строения зрачка, кошки отлично видят в темноте, превосходя людей в шесть-восемь раз.

Однако стоит отметить, что кошачье зрение имеет некоторые ограничения. Например, кошки видят объекты четко только на расстоянии до 6 метров, в то время как люди способны различать предметы на более дальнем расстоянии.

Ранее полагали, что кошки не способны различать яркие цвета, но недавние исследования показали, что они могут различать зеленые оттенки, хотя видят мир все же с преобладанием серых тонов.

Одной из особенностей зрения кошек является способность лучше различать быстрые движения, что делает их отличными охотниками. В то же время, медленные объекты воспринимаются ими хуже. В целом же зрение у кошек многофункционально, помогая им успешно существовать в своей среде.