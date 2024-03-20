Повод для беспокойства: почему собаки ходят по кругу, прежде чем лечь

Почему собака ходит вокруг себя перед сном

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Наблюдая, как собака перед сном долго кружится вокруг себя, многие задаются вопросом - почему она это делает?

Фото: commons.wikimedia.org by Марлис Клоет is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одной из главных причин является инстинкт защиты от вредителей. Дикие собаки или волки перед сном рыли себе углубление в земле или траве, чтобы спастись от возможных нападений змей или насекомых. Кружение помогало разогнать потенциально опасных насекомых и обеспечить безопасность от них.

Погодные условия также оказывают влияние на поведение собак перед сном. В холодное время животные делают лежанку глубже, чтобы сохранить тепло тела, а в жаркую погоду ищут прохладное место для остывания.

Бдительность перед сном играет важную роль. Поскольку животные засыпают, они становятся более уязвимыми, и выбор безопасного места для сна становится критически важным.

Еще одной причиной является оставление своего запаха на территории. Кружение помогает собакам распространить свой запах, предупреждая других собак о наличии владельца данной территории.

Однако даже в домашних условиях собаки сохраняют эти привычки. Инстинкты, закладываемые в генах, могут сохраняться на протяжении тысячелетий.

Важно также отметить, что в некоторых случаях чрезмерное кружение перед сном может быть признаком болезни или болевых ощущений у животного. Если ваш питомец необычно долго кружится перед сном или это поведение стало более частым, стоит обратить внимание и проконсультироваться с ветеринаром для выявления возможных проблем и своевременного лечения.