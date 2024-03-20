Следует обратиться к ветеринару. Из-за чего кошка может чихать: причины

Инфекция - одна из причин частого чихания кошки

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Чихание у домашних животных, включая кошек, является обычным явлением, но что делать, если оно становится очень частым? Если ваша кошка постоянно чихает, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей внимания.

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Чихание у кошек может быть вызвано различными причинами, начиная от заболевания зубов. Корни зубов кошек находятся близко к носовым ходам, поэтому воспаление зубов может вызвать раздражение в носу и, как следствие, чихание.

Одной из распространенных причин чихания у кошек является инфекция. Вирус кошачьего герпеса, передающийся через выделения из глаз, носа или рта, может вызвать постоянное чихание, сопровождаемое слюнотечением и язвами на глазах. Верхние респираторные инфекции также могут быть причиной постоянного чихания у кошек, особенно при стрессовых ситуациях.

Кошачий калицивирус является еще одной возможной причиной чихания у кошек, вызывая поражение дыхательных путей и конъюнктивит. Кроме того, возможно, что нос просто забился кусочком грязи или наполнителем, что также может вызвать чихание.

Если ваша кошка постоянно чихает, важно обратиться к ветеринару для определения точной причины и назначения лечения.