3 неожиданные причины: почему кот постоянно кусается

Почему кошка кусает своих хозяев

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Укусы кошки — не всегда признак их злости и агрессии. В действительности, мотивы могут быть более глубокими и сложными.

Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Одной из основных причин такого поведения является недостаточная социализация в раннем возрасте. Уже в возрасте 2-3 недель котята начинают исследовать окружающую их среду. Важно, чтобы они видели, как приходят гости, слышали шум стиральной машины и другие звуки быта. Если малышей ограничить в одном помещении, им не хватит этого опыта, что впоследствии может привести к кусаниям посторонних людей, которые появляются в квартире.

Домашние кошки обычно наслаждаются ласками и почесываниями, но всего должно быть в меру. Если животное устает от пристрастий хозяина, а последний продолжает, кошка может намекнуть зубами, показывая, что пора остановиться.

Еще одной причиной кусания кошки может быть избыток нежных чувств. В таких случаях укусы происходят на фоне избытка любви и заботы, когда животное может мурлыкать или облизывать хозяина как проявление ласки до или после укуса.