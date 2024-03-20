Понимает ли собака, о чем лает другая собака? Способы их общения

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Собаки для общения между собой используют лай

1:10
Зоосфера » Собаки

Для общения между собой животные используют различные способы передачи информации, и собаки здесь не исключение. Они общаются между собой через разнообразные звуки и жесты, которые составляют своего рода собачий язык.

Собаки для общения между собой используют лай
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Одним из основных способов общения собак является лай. Этот звук может говорить о разных эмоциях животного: агрессии, настороженности, страхе. Чем злее собака, тем ниже звук ее лая. 

Кроме лая, собаки используют ворчание как сигнал агрессии, но без чувства страха. 

Обнюхивание друг друга также является важным способом общения собак. Этот жест позволяет животным узнавать друг друга и устанавливать контакт.

Зрительные и звуковые сигналы также играют важную роль в коммуникации собак. Так, собаки могут "говорить" друг с другом различными жестами и звуками, основываясь на своем поведении и породе.

Важно отметить, что понимание языка собак требует внимательности и наблюдательности. Звуки и жесты могут быть обманчивы, и понимание их истинного значения помогает лучше понять эмоциональное состояние питомца.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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