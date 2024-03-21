Все гениальное — просто: самые интересные факты о собаках, почему они улыбаются?

Интересные факты о поведении собак, которые вы могли не знать

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — верные друзья человека, но их поведение часто остается загадкой.

Фото: openverse.org by Barbara L. Hanson is licensed under CC BY 2.0.