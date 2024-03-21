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Вживите это под кожу своего питомца: стоит ли чипировать домашнее животное

Ветеринары рассказали, стоит ли чипировать своего питомца

1:40
Зоосфера

Чипирование домашних животных — это процедура внедрения микрочипа под кожу животного с уникальным идентификационным номером. Эта технология стала широко распространенной в последние десятилетия благодаря своей эффективности в обеспечении безопасности и защите домашних питомцев.

Ветеринары рассказали, стоит ли чипировать своего питомца
Фото: unsplash.com by Alejandra Coral is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первоначально разработанная для идентификации скота и дикой природы, чипирование стало обычной практикой для домашних животных. Оно предлагает ряд преимуществ как для владельцев, так и для самих животных.

Главное преимущество чипирования — это возможность легко найти животное в случае его потери. Сканирование микрочипа позволяет быстро идентифицировать владельца и вернуть потерянного питомца обратно в семью. Это особенно важно в случае потери животного в незнакомой местности или при путешествиях.

Кроме того, чипирование обеспечивает защиту от кражи. Уникальный идентификационный номер, закодированный в микрочипе, делает невозможным подделку или удаление информации о владельце. Это действенное средство против незаконного оборота домашних животных.

Технология чипирования также способствует контролю за вакцинацией и медицинским обслуживанием питомца. В многих странах микрочипирование является обязательным и предоставляет возможность вести централизованную базу данных о здоровье и владельцах домашних животных.

Однако, помимо преимуществ, есть и некоторые аспекты, которые вызывают споры. Некоторые опасения связаны с потенциальными последствиями использования радиочастотных идентификационных устройств на здоровье животного, хотя исследования в этой области пока не выявили серьезных проблем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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