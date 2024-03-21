Она же голая: почему вашей собаке нужна модная одежда прямо сейчас

Кинологи ответили, в каких случаях собакам нужна одежда

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — верные друзья человека, но иногда им нужна помощь, особенно когда дело касается защиты от холода или других атмосферных воздействий. Помимо практичности, одежда для собак может быть и стильным аксессуаром. Давайте рассмотрим, почему некоторым собакам необходима одежда.

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Породы с короткой шерстью или низким процентом жира

Собаки с короткой шерстью, такие как чихуахуа, пинчеры или даже некоторые виды такс, могут быстро охлаждаться в холодную погоду из-за недостаточного слоя подшерстка. Также собаки с низким процентом жира, такие как грейхаунды, могут чувствовать себя холодно даже в умеренную погоду. Для них одежда становится необходимым слоем защиты.

Пожилые собаки

Пожилые собаки, а также те, у кого есть проблемы с суставами или артритом, могут испытывать дискомфорт из-за холода. Одежда может помочь им сохранить тепло и уменьшить болезненные ощущения. Также собаки крупных пород, например, доги или шотландские овчарки, могут чувствовать себя более комфортно в одежде, особенно во время прогулок в холодную или дождливую погоду.

Защита от загрязнений и травм

Одежда для собак может не только защитить их от холода, но и предотвратить попадание грязи, снега, дождя или даже химических веществ на шерсть и кожу. Это особенно важно для собак, которые часто гуляют в городских условиях или во время прогулок в лесу.

Модный аксессуар и индивидуальный стиль

Кроме практичности, одежда для собак может быть и стильным аксессуаром. Многие владельцы с удовольствием одевают своих питомцев в различные наряды, чтобы выделить их индивидуальность или просто создать забавный образ.