Вплоть до медведя: это самые необычные животные, которых заводят в качестве питомцев

Названы самые необычные домашние животные

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире существует множество видов домашних животных, которые порой удивляют своей экзотичностью и необычностью. От миниатюрных пород до экзотических видов, люди находят способы подружиться с совершенно разными животными.

Фото: nps.gov by Unknown author is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Шиншиллы: эти маленькие пушистые создания считаются одними из самых необычных домашних животных. Изначально обитающие в Южной Америке, шиншиллы привлекают внимание своим мягким и густым мехом. Они требуют особого ухода и частого контакта с хозяевами, но могут стать прекрасными и забавными компаньонами.

эти маленькие пушистые создания считаются одними из самых необычных домашних животных. Изначально обитающие в Южной Америке, шиншиллы привлекают внимание своим мягким и густым мехом. Они требуют особого ухода и частого контакта с хозяевами, но могут стать прекрасными и забавными компаньонами. Скунсы: могут стать необычным, но очаровательным домашним питомцем. Правильная дрессировка и обучение помогают сделать их вполне приемлемыми членами семьи.

могут стать необычным, но очаровательным домашним питомцем. Правильная дрессировка и обучение помогают сделать их вполне приемлемыми членами семьи. Петухи и куры: если вы думали, что птицы только для курятников, то ошиблись. Многие люди держат петухов и кур в качестве домашних животных, ценя их яркие перья. Они могут быть дружелюбными и даже выступать в качестве компаньонов для других животных.

если вы думали, что птицы только для курятников, то ошиблись. Многие люди держат петухов и кур в качестве домашних животных, ценя их яркие перья. Они могут быть дружелюбными и даже выступать в качестве компаньонов для других животных. Минипиги: эти небольшие породы свиней становятся все более популярными как домашние животные благодаря своему умному и ласковому характеру. Они приучаемы к лотку и могут обладать прекрасным чувством юмора.

эти небольшие породы свиней становятся все более популярными как домашние животные благодаря своему умному и ласковому характеру. Они приучаемы к лотку и могут обладать прекрасным чувством юмора. Белые бенгальские еноты: хотя это может показаться необычным выбором, некоторые люди решают завести этих энергичных и любопытных существ в качестве домашних питомцев. Они требуют много внимания и стимуляции, но могут стать уникальным и интересным компаньоном.

хотя это может показаться необычным выбором, некоторые люди решают завести этих энергичных и любопытных существ в качестве домашних питомцев. Они требуют много внимания и стимуляции, но могут стать уникальным и интересным компаньоном. Медведицы-коала: несмотря на то, что эти милые создания изначально обитают в Австралии, некоторые люди держат их в качестве домашних животных в различных странах мира. Однако важно помнить, что они требуют особого ухода и рациона, что делает их необычным выбором для дома.