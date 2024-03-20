Кинолог будет не нужен: cамые послушные породы собак

Породы собак, легко поддающиеся дрессировке

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Планируя завести собаку в качестве нового члена семьи, важно уделить внимание не только внешнему виду животного, но и его поведению, потребностям и способностям. Каждая порода имеет свои особенности, которые определяют, насколько она подойдет для содержания в квартире или доме с детьми.

Фото: commons.wikimedia.org by Марлис Клоет is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Австралийская пастушья собака, несмотря на свою доброжелательность, требует большого пространства для активной жизнедеятельности. Энергичная и подвижная, эта порода нуждается в длительных прогулках и физических упражнениях. Из-за этого австралийские пастушьи собаки лучше чувствуют себя на природе, чем в стесненных условиях квартиры. Однако их короткая шерсть облегчает уход. Эта порода собак одна из самых легко обучаемых.

Ротвейлеры, с мощным мускулистым телом, известны своей преданностью хозяину и высоким порогом болевой чувствительности. Эта порода способна жить практически в любых условиях, включая квартиру, при условии регулярных физических нагрузок. Ротвейлеры легко поддаются дрессировке и могут стать отличными компаньонами.

Доберманы, требующие властного и уверенного хозяина, обладают силой и умом. Эти собаки нуждаются в постоянных физических нагрузках и требуют занятий, способствующих расходу энергии. Хотя доберманы славятся своей бесстрашностью и опасностью, правильное воспитание и социализация делают их прекрасными домашними питомцами, особенно в семьях с детьми.