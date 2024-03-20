Пошаговая инструкция: как научить собаку команде "Рядом"

Как обучить собаку команде "Рядом"

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Команда "Рядом!" — это один из самых ценных навыков, которым должна обладать любая собака, независимо от породы. Умение ходить рядом с хозяином — это не только признак хорошего воспитания питомца, но и гарант безопасности как для него самого, так и для окружающих.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Для того чтобы начать отработку команды "Рядом!", собака должна уже уверенно ходить на поводке. Первые занятия следует проводить в спокойном месте, где мало отвлекающих факторов.

Начинайте тренировку, беря поводок в руки и начиная движение вместе со своим питомцем. Подайте команду "Рядом!" и помогите собаке занять правильное положение рядом с вами. Постепенно усложняйте задачу, уча вашего питомца идти рядом с вами на разной скорости и меняя направление движения.

Не забывайте находить баланс между контролем и поощрением. Если собака не выполняет команду "Рядом!" и пытается идти впереди вас, необходимо немедленно скорректировать ее поведение. Важно быть последовательным и требовательным, чтобы собака поняла, что только послушание приводит к награде.

Постепенно переходите к тренировке на свободном поводке, уча животное контролировать свое положение относительно вас даже без фиксации на поводке. Поддерживайте правильное выполнение команды, не забывая поощрять хорошее поведение.