Пошаговая инструкция: как научить собаку команде "Рядом"

Команда "Рядом!" — это один из самых ценных навыков, которым должна обладать любая собака, независимо от породы. Умение ходить рядом с хозяином — это не только признак хорошего воспитания питомца, но и гарант безопасности как для него самого, так и для окружающих.
Для того чтобы начать отработку команды "Рядом!", собака должна уже уверенно ходить на поводке. Первые занятия следует проводить в спокойном месте, где мало отвлекающих факторов.
Начинайте тренировку, беря поводок в руки и начиная движение вместе со своим питомцем. Подайте команду "Рядом!" и помогите собаке занять правильное положение рядом с вами. Постепенно усложняйте задачу, уча вашего питомца идти рядом с вами на разной скорости и меняя направление движения.
Не забывайте находить баланс между контролем и поощрением. Если собака не выполняет команду "Рядом!" и пытается идти впереди вас, необходимо немедленно скорректировать ее поведение. Важно быть последовательным и требовательным, чтобы собака поняла, что только послушание приводит к награде.
Постепенно переходите к тренировке на свободном поводке, уча животное контролировать свое положение относительно вас даже без фиксации на поводке. Поддерживайте правильное выполнение команды, не забывая поощрять хорошее поведение.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.