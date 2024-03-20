Вопрос о вражде официально закрыт: названы породы собак и кошек, которые легко подружатся друг с другом

Эксперты назвали породы кошек и собак, которые отлично уживутся вместе

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

При размышлении о домашних питомцах, неизбежно возникает вопрос: могут ли собаки и кошки быть друзьями? Ответ — да! И не только дружить, но и жить в полной гармонии под одной крышей. Однако, успех такого соседства часто зависит от правильного выбора пород. Давайте рассмотрим несколько пород котов и собак, которые идеально уживаются вместе.

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Рагдолл

Этот кот поражает своим спокойствием и дружелюбием. Рагдоллы обладают мягким характером и легко находят общий язык со многими собаками. Их тихий нрав и любовь к объятиям делают их идеальными компаньонами для многих пород собак.

Лабрадор

Лабрадоры известны своим дружелюбием и энергичным характером. Они обладают терпением и легко приспосабливаются к окружающим условиям, включая присутствие других животных в доме. Их общительность и дружелюбие делают их прекрасными компаньонами для кошек.

Мейн-кун

Эта порода котов известна своим большим размером и дружелюбным характером. Мейн-куны часто находят общий язык с собаками, особенно если последние также дружелюбны и общительны. Их умеренная игривость и ласковость делают их привлекательными для многих собак.

Золотистый ретривер

Эти собаки известны своими дружелюбием и легкостью в обучении. Золотистые ретриверы обладают терпением и добротой, что делает их отличными партнерами для многих пород кошек. Их игривость и энергия могут поддерживать активность даже у самых ленивых котов.

Мейн-кун

Эта порода котов известна своим большим размером и дружелюбным характером. Мейн-куны часто находят общий язык с собаками, особенно если последние также дружелюбны и общительны. Их умеренная игривость и ласковость делают их привлекательными для многих собак.

Бишон фризе

Эти маленькие собачки полны энергии и радости жизни. Бишоны фризе отличаются дружелюбием и легкостью в обучении. Их небольшой размер и мягкий характер делают их идеальными компаньонами для многих пород кошек.