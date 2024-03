Вопрос о вражде официально закрыт: названы породы собак и кошек, которые легко подружатся друг с другом

При размышлении о домашних питомцах, неизбежно возникает вопрос: могут ли собаки и кошки быть друзьями? Ответ — да! И не только дружить, но и жить в полной гармонии под одной крышей. Однако, успех такого соседства часто зависит от правильного выбора пород. Давайте рассмотрим несколько пород котов и собак, которые идеально уживаются вместе.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.