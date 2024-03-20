Инфернальные пушистики: кошки — не простые создания, они способны к манипуляции

Манипуляции, которые используют кошки в общении с человеком

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец милого котика замечает, что его друг постоянно за ним наблюдает. Оказывается, это не праздное любопытство. Питомцы фиксируют все повадки своих хозяев, чтобы потом этим пользоваться, пишет Дзен-канал "Приключения натуралиста".

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во-первых, звук "мяу" используется пушистиком исключительно для общения с человеком. Он может звучать, как приказ, а может означать жалобу или просьбу. Странно, что хозяин запросто игнорирует лай собаки, но на "мяу" он почти всегда откликается.

Бывает, что котик начинает игнорировать своего человека. Чуткий хозяин начинает теряться в догадках, чем же он обидел своего мурлыку. Однако, чаще всего, это манипуляция, призванная привлечь к себе внимание. При этом животное с ходу определяет, хороший человек перед ними или плохой, плюс чётко определяет его эмоциональное состояние.

Домашние животные любят играть. Кошки — не исключение, но в играх с человеком пушистики берут инициативу в свои лапы и меняют правила, если им что-то не нравится.