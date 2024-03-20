Инфернальные пушистики: кошки — не простые создания, они способны к манипуляции

Каждый владелец милого котика замечает, что его друг постоянно за ним наблюдает. Оказывается, это не праздное любопытство. Питомцы фиксируют все повадки своих хозяев, чтобы потом этим пользоваться, пишет Дзен-канал "Приключения натуралиста".
Во-первых, звук "мяу" используется пушистиком исключительно для общения с человеком. Он может звучать, как приказ, а может означать жалобу или просьбу. Странно, что хозяин запросто игнорирует лай собаки, но на "мяу" он почти всегда откликается.
Бывает, что котик начинает игнорировать своего человека. Чуткий хозяин начинает теряться в догадках, чем же он обидел своего мурлыку. Однако, чаще всего, это манипуляция, призванная привлечь к себе внимание. При этом животное с ходу определяет, хороший человек перед ними или плохой, плюс чётко определяет его эмоциональное состояние.
Домашние животные любят играть. Кошки — не исключение, но в играх с человеком пушистики берут инициативу в свои лапы и меняют правила, если им что-то не нравится.
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