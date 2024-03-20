Забудьте о болячках: простой секрет, который поддерживает здоровье вашего питомца

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Как часто нужно мыть миску своего домашнего животного

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Зоосфера

Всем известно, что здоровье домашнего питомца неразрывно связано с его рационом.

Как часто нужно мыть миску своего домашнего животного
Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Поэтому многие владельцы собак и кошек стремятся обеспечить своим питомцам правильное и разнообразное питание во все времена. Однако этого недостаточно для обеспечения благополучия домашнего любимца. Важно, чтобы миски для еды и воды всегда были чистыми.

Остатки корма могут способствовать размножению микробов и привести к различным заболеваниям.

Поэтому после каждого приема пищи важно тщательно чистить посуду питомца. Кроме того, чрезмерно чистоплотные животные могут отказаться есть из грязной миски или пить застоявшуюся воду.

При мытье посуды для домашних питомцев также важно помнить, что не следует использовать сильно ароматизированные моющие средства или отбеливатели.

Достаточно применить нейтральное мыло и горячую воду. По окончании процедуры следует тщательно промыть миски и высушить их.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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