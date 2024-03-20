Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять язык тела собаки
Простой рецепт заварного крема с фруктами и мятой
Как понять, что говорит кошка?
Весенняя подкормка смородины крахмалом
Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся
Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего
Чемпионка ОИ Журова: МОК делает всё, чтобы в истории Олимпиады не было чемпионов-россиян
Названы 10 лучших мест для совместных поездок
Китайские ученые: проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Как отучить кошку есть комнатные растения: надо знать всем владельцам питомцев

Эксперты рассказали, как отучить кота есть комнатные растения

Зоосфера » Кошки

Если ваш домашний питомец предпочитает поедать цветы в доме, то важно внимательно отнестись к его здоровью и пересмотреть его рацион питания.

Эксперты рассказали, как отучить кота есть комнатные растения
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, не забывайте, что некоторые растения могут быть токсичными для ваших питомцев, поэтому лучше убрать их из доступных мест для вашего кота.

Попробуйте также отучить животное от поедания комнатных растений. В этом помогут ароматы цитрусовых.

Например, вы можете положить корки от апельсина или лимона в горшки или рядом с растениями, а также распылить настой, сделанный из сока лимона или апельсина. Коты не любят эти запахи и стараются их избегать.

Также важно помнить, что иногда кошки грызут листья, чтобы утолить жажду, поэтому обеспечьте вашего питомца доступом к чистой воде.

Миски с водой всегда должны быть чистыми.

Если вашему домашнему любимцу нравится грызть листья растений, вы можете предложить ему альтернативу, например, специальные игрушки или жевательные кости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Как понять язык тела собаки
Простой рецепт заварного крема с фруктами и мятой
Как понять, что говорит кошка?
Весенняя подкормка смородины крахмалом
Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся
Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего
Чемпионка ОИ Журова: МОК делает всё, чтобы в истории Олимпиады не было чемпионов-россиян
Названы 10 лучших мест для совместных поездок
Китайские ученые: проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Рогов: армия РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников