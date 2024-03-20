Как отучить кошку есть комнатные растения: надо знать всем владельцам питомцев

Эксперты рассказали, как отучить кота есть комнатные растения

Если ваш домашний питомец предпочитает поедать цветы в доме, то важно внимательно отнестись к его здоровью и пересмотреть его рацион питания.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, не забывайте, что некоторые растения могут быть токсичными для ваших питомцев, поэтому лучше убрать их из доступных мест для вашего кота.

Попробуйте также отучить животное от поедания комнатных растений. В этом помогут ароматы цитрусовых.

Например, вы можете положить корки от апельсина или лимона в горшки или рядом с растениями, а также распылить настой, сделанный из сока лимона или апельсина. Коты не любят эти запахи и стараются их избегать.

Также важно помнить, что иногда кошки грызут листья, чтобы утолить жажду, поэтому обеспечьте вашего питомца доступом к чистой воде.

Миски с водой всегда должны быть чистыми.

Если вашему домашнему любимцу нравится грызть листья растений, вы можете предложить ему альтернативу, например, специальные игрушки или жевательные кости.