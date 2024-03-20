Борьба за здоровье вашего питомца: как избежать ловушек весеннего сезона

Ветеринары ответили, чем весна опасна для домашних животных

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Весна приносит чистый воздух и атмосферу романтики, сопровождаемую мартовскими котами и весенними собачками.

Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако необходимо помнить о потенциальных опасностях, которые весна несет для домашних животных. Риски здесь весьма реальны.

Первый фактор риска связан с пробуждением природы, вместе с которым активизируются клещи. Появление тепла провоцирует клещей выходить на охоту за кровью животных, таких как кошки и собаки. Это необходимо учитывать, так как клещи могут нести серьезные болезни, такие как пироплазмоз, что является смертельным для животных.

Помимо клещей, существует также риск заражения блохами, которые вызывают аллергические реакции и передают опасные заболевания. Для предотвращения таких инфекций необходимо использовать специальные средства, такие как капли или спреи, предназначенные для защиты от блох и гнид.

Открытые окна также могут представлять опасность, особенно для кошек, которые могут выпасть из окна, охотясь на птиц и насекомых. Установка специальных сеток на окнах может предотвратить такие ситуации.

Также весной повышается риск заражения инфекционными болезнями из-за активного размножения бактерий и вирусов. Регулярные прививки и правильное питание помогут предотвратить многие заболевания.

Кроме того, весной усиливается территориальное поведение у животных, что может привести к конфликтам и даже дракам между ними. Внимательный контроль со стороны хозяев поможет предотвратить подобные ситуации и обеспечит безопасность их питомцев.