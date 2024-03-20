Как определиться: рекомендации по выбору питомца с точки зрения астрологии

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Эксперты ответили, какое домашнее животное завести

1:49
Зоосфера

В случае обсуждения вопроса о здоровье, в первую очередь обращаем внимание на планеты в 6-м доме. Однако, также следует учитывать Луну, поскольку животные часто связываются с ней через взаимодействие в доме, что означает обмен энергией.

Эксперты ответили, какое домашнее животное завести
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Поэтому стоит рассмотреть взаимосвязь Луны с планетами, которые компенсируются, включая дом и знак. Если есть сильный аспект с Луной (даже напряженный), и вам нравится соответствующее животное, то это означает, что вы принимаете энергию планеты, в противном случае — вытесняете.

  • Марс: большие собаки с громким лаем, ежи
  • Венера: любое красивое животное, которое вам нравится, бабочки
  • Меркурий: маленькие собачки, птички, хомяки, кролики; все маленькие и активные
  • Луна: кошки
  • Солнце: яркие и красочные животные, например, крупные разноцветные попугаи, а также породистые или рыжие животные
  • Плутон: все, что живет в террариуме, подобные драконам хищники: змеи, пауки, игуаны, вараны, летучие мыши, крысы, совы, пираньи, большие собаки, муравьи, ежи
  • Юпитер: крупные или породистые животные, лошади, экзотические виды, животные, которые демонстрируют вашу эксклюзивность, яркие большие попугаи
  • Сатурн: вороны, черепахи, животные черного цвета, приютившиеся уже взрослые, животные с физическими дефектами (без глаз, с оборванным хвостом и т. д.)
  • Уран: птицы, свиньи (мини-пиги), обезьяны, быстрые и умные животные
  • Нептун: коты, водные животные, рыбы, хамелеоны.

Также важно отметить, что дети часто интуитивно чувствуют, какие животные подходят именно для них, и просят их домой. Не стоит пренебрегать этой информацией.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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