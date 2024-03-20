Как определиться: рекомендации по выбору питомца с точки зрения астрологии

Эксперты ответили, какое домашнее животное завести

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В случае обсуждения вопроса о здоровье, в первую очередь обращаем внимание на планеты в 6-м доме. Однако, также следует учитывать Луну, поскольку животные часто связываются с ней через взаимодействие в доме, что означает обмен энергией.

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Поэтому стоит рассмотреть взаимосвязь Луны с планетами, которые компенсируются, включая дом и знак. Если есть сильный аспект с Луной (даже напряженный), и вам нравится соответствующее животное, то это означает, что вы принимаете энергию планеты, в противном случае — вытесняете.

Марс: большие собаки с громким лаем, ежи

большие собаки с громким лаем, ежи Венера: любое красивое животное, которое вам нравится, бабочки

любое красивое животное, которое вам нравится, бабочки Меркурий: маленькие собачки, птички, хомяки, кролики; все маленькие и активные

маленькие собачки, птички, хомяки, кролики; все маленькие и активные Луна: кошки

кошки Солнце: яркие и красочные животные, например, крупные разноцветные попугаи, а также породистые или рыжие животные

яркие и красочные животные, например, крупные разноцветные попугаи, а также породистые или рыжие животные Плутон: все, что живет в террариуме, подобные драконам хищники: змеи, пауки, игуаны, вараны, летучие мыши, крысы, совы, пираньи, большие собаки, муравьи, ежи

все, что живет в террариуме, подобные драконам хищники: змеи, пауки, игуаны, вараны, летучие мыши, крысы, совы, пираньи, большие собаки, муравьи, ежи Юпитер: крупные или породистые животные, лошади, экзотические виды, животные, которые демонстрируют вашу эксклюзивность, яркие большие попугаи

крупные или породистые животные, лошади, экзотические виды, животные, которые демонстрируют вашу эксклюзивность, яркие большие попугаи Сатурн: вороны, черепахи, животные черного цвета, приютившиеся уже взрослые, животные с физическими дефектами (без глаз, с оборванным хвостом и т. д.)

вороны, черепахи, животные черного цвета, приютившиеся уже взрослые, животные с физическими дефектами (без глаз, с оборванным хвостом и т. д.) Уран: птицы, свиньи (мини-пиги), обезьяны, быстрые и умные животные

птицы, свиньи (мини-пиги), обезьяны, быстрые и умные животные Нептун: коты, водные животные, рыбы, хамелеоны.

Также важно отметить, что дети часто интуитивно чувствуют, какие животные подходят именно для них, и просят их домой. Не стоит пренебрегать этой информацией.