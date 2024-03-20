Шокирующие факты о домашних животных: что вы не знали о своих пушистых друзьях

Мы знаем, что вам нравится, когда мы рассказываем интересные факты о домашних животных. И вот для вас новая подборка!
Факт №1
На самом деле и кошки, и собаки видят цвета, хотя и не весь спектр. Например, красный, желтый и оранжевый для кошек неотличимы, а собаки различают мир в синих, желтых и зеленых тонах.
Факт №2
Подобно людям, у домашних животных также могут быть ментальные проблемы, такие как стресс. Причины его могут быть разные: громкие звуки, разлука с хозяином, походы к ветеринару, появление нового члена семьи. При первых признаках важно обратиться к ветеринару.
Факт №3
Вы слышали выражение "спит как хорек"? Это вполне верно — хорьки могут спать от 16 до 20 часов в сутки.
Факт №4
Уши кошек имеют около 32 мышц, что впечатляет по сравнению с шестью у человека. Эти подвижные уши помогают кошкам охотиться и выражать эмоции.
Факт №5
Видели видео, где кошки испуганы огурцами? Это реакция на неожиданный предмет, необязательно огурец. Можно попробовать эксперимент и положить рядом другой предмет, чтобы увидеть их реакцию.
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