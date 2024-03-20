Шокирующие факты о домашних животных: что вы не знали о своих пушистых друзьях

Топ-5 интересных фактов о домашних животных

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы знаем, что вам нравится, когда мы рассказываем интересные факты о домашних животных. И вот для вас новая подборка!

Фото: openverse.org by jillmotts is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Факт №1

На самом деле и кошки, и собаки видят цвета, хотя и не весь спектр. Например, красный, желтый и оранжевый для кошек неотличимы, а собаки различают мир в синих, желтых и зеленых тонах.

Факт №2

Подобно людям, у домашних животных также могут быть ментальные проблемы, такие как стресс. Причины его могут быть разные: громкие звуки, разлука с хозяином, походы к ветеринару, появление нового члена семьи. При первых признаках важно обратиться к ветеринару.

Факт №3

Вы слышали выражение "спит как хорек"? Это вполне верно — хорьки могут спать от 16 до 20 часов в сутки.

Факт №4

Уши кошек имеют около 32 мышц, что впечатляет по сравнению с шестью у человека. Эти подвижные уши помогают кошкам охотиться и выражать эмоции.

Факт №5

Видели видео, где кошки испуганы огурцами? Это реакция на неожиданный предмет, необязательно огурец. Можно попробовать эксперимент и положить рядом другой предмет, чтобы увидеть их реакцию.