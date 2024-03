Это самые популярные домашние животные: данные собраны со всего мира

Your browser does not support the audio element.

Домашние животные давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, обретая свои дома практически в каждом втором доме по всему миру. Чаще всего эти пушистые, пернатые или чешуйчатые создания становятся не просто питомцами, а полноправными членами семьи, принося радость и умиротворение своим хозяевам. Не важно, кот ли это, собака, рыбка или даже попугай — каждое из них может принести в нашу жизнь немало радости и позитива.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.