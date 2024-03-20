Это самые популярные домашние животные: данные собраны со всего мира

Составлен топ самых популярных домашних животных по всему миру

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, обретая свои дома практически в каждом втором доме по всему миру. Чаще всего эти пушистые, пернатые или чешуйчатые создания становятся не просто питомцами, а полноправными членами семьи, принося радость и умиротворение своим хозяевам. Не важно, кот ли это, собака, рыбка или даже попугай — каждое из них может принести в нашу жизнь немало радости и позитива.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Кошки

На первом месте по популярности — кошки. Это вполне ожидаемо, учитывая данные различных исследований, которые показывают, что более чем в 200 миллионах домов по всему миру живут эти изящные создания. Кошки известны своим способом снижать уровень стресса у людей, а также своей неприхотливостью в уходе и способностью быть компаньонами после тяжёлого дня.

Собаки

На втором месте по распространённости — самые преданные друзья человека, собаки. В России за последние годы число людей, выбравших собаку в качестве питомца, увеличилось на 1,6 миллиона. Этому животному популярность принесла его отличная дрессировка и преданность хозяину. Кроме того, многие собаки выполняют служебные функции, помогая полиции и другим государственным структурам, что делает нашу жизнь более безопасной.

Аквариумные рыбки

На третьем месте расположились аквариумные рыбки. Эти неприхотливые животные помогают снять стресс и создать атмосферу уюта и спокойствия в доме. Благодаря разнообразию видов, которых насчитывается более 28 тысяч, каждый может найти подходящего компаньона для своего аквариума.

Попугаи

На четвёртом месте идут попугаи, существует более 300 видов этих птиц, и большинство из них находят свои дома у людей. Особенно популярны волнистые попугаи, которые обладают хорошо развитым чувством ритма, умеют танцевать под музыку и даже разговаривать.

Кролики

Декоративные кролики занимают пятое место. Они стали популярными благодаря своему приятному характеру и лёгкости в уходе. Кролики привязываются к своим хозяевам, легко поддаются дрессировке и могут прекрасно уживаться с другими домашними животными.

Хомяки и морские свинки

На шестом месте — грызуны, в частности хомяки и морские свинки. Они активны и легки в уходе, что делает их популярным выбором среди многих людей. Кроме того, эти животные привязываются к своим хозяевам и даже могут быть подвержены дрессировке.