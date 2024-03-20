Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные доказали способность бореальных лесов к получению влаги из вечной мерзлоты
Иноагент Семен Трескунов* увидел в новом статусе невозможность быть с близкими
Эксперты ответили, как кошки манипулируют своими своими хозяевами
Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о смерти Василия Уткина
Командир "Волки Да Винчи" раскрыл правду о положении ВСУ
У российских пловцов нет задачи отобраться на Олимпиаду
Стоматолог Хабадзе: постоянное использование ирригаторов ухудшает упругость десны
Зимой россияне отправлялись в приключения чаще обычного
Блогерша Лерчек вышла на связь после новостей о разводе и попросила о поддержке
Можно потренироваться: стоит ли заводить домашнее животное перед ребенком

Эксперты ответили, часто ли люди заводят животных вместо детей

0:46
Зоосфера

Все больше семей отдают предпочтение тому, чтобы у них был домашний питомец для своего ребенка. Интересно, что финансовое положение семьи не играет ключевой роли при принятии такого решения.

Эксперты ответили, часто ли люди заводят животных вместо детей
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Партнерша Джорджа Клуни Элизабет Каналис призналась, что на данный момент у них нет планов на появление детей.

"Мои материнские инстинкты полностью насыщены моими собаками!" — подчеркнула она.

По результатам опроса, проведенного среди 1000 владельцев домашних животных в возрасте от 21 до 30 лет, более половины предпочитают иметь собак из-за неуверенности в своей способности обеспечить все необходимое для ребенка.

Девять из десяти владельцев считают своих питомцев полноправными членами своей семьи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России Любовь Степушова Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Последние материалы
Страховые компании рассказали о необычных случаях с животными
СМИ: США больше нечего предложить Украине в качестве помощи
Мать юмориста Гарика Харламова улетела в Германию к семье
Эксперт Дудоров: Apple и Google вряд ли отключат свои смартфоны в России, но могут ограничить некоторые функции
Полиция задержала Никиту Кологривого после дебоша в ресторане
Лыжница Истомина назвала победу на чемпионате России лучшим подарком
Марин Ле Пен: переговоры по Украине уже ведутся, но ЕС на них не приглашен
Экс-пилота "Формулы-1" Никиту Мазепина убрали из санкционных списков
Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Певица Варвара назвала уважение секретом многолетнего брака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников