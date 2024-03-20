Можно потренироваться: стоит ли заводить домашнее животное перед ребенком

Эксперты ответили, часто ли люди заводят животных вместо детей

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все больше семей отдают предпочтение тому, чтобы у них был домашний питомец для своего ребенка. Интересно, что финансовое положение семьи не играет ключевой роли при принятии такого решения.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Партнерша Джорджа Клуни Элизабет Каналис призналась, что на данный момент у них нет планов на появление детей.

"Мои материнские инстинкты полностью насыщены моими собаками!" — подчеркнула она.

По результатам опроса, проведенного среди 1000 владельцев домашних животных в возрасте от 21 до 30 лет, более половины предпочитают иметь собак из-за неуверенности в своей способности обеспечить все необходимое для ребенка.

Девять из десяти владельцев считают своих питомцев полноправными членами своей семьи.