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Топ-5 самых дорогих пород собак в мире: история их происхождения

Самые дорогие собаки в мире и сколько они стоят

1:34
Зоосфера » Собаки

Топ из 5 самых редких, популярных и дорогостоящих пород собак.

Самые дорогие собаки в мире и сколько они стоят
Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.

Тайский риджбек. Цена: 800-4000 $. Тайский риджбек, предки которого, по мнению некоторых ученых, связаны с волками и собаками динго, входит в список самых дорогих пород собак в мире. Эта порода встречается в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Камбодже.

Аффенпинчер. Цена: 1500-4000 $. Аффенпинчеры были выведены в Германии в начале XVII века для охоты на мелких грызунов и охраны конюшен.

Фараонова собака. Цена: 1000-7000 $. Упоминания о фараоновой собаке встречаются уже в 1647 году, но признание породы пришло гораздо позже, в 1977 году. Эта порода стала известной благодаря своему уникальному внешнему виду.

Лион-Бишон (львиная собака). Цена: 2000-7000 $. Львиные собаки, предположительно появившиеся во II веке, имеют в качестве предков малого датского дога и эпаньола. В XIV веке изображения этих маленьких "львов" можно найти на различных картинах.

Тибетский мастиф. Цена: 3000-12000 $. Тибетский мастиф, одна из древнейших пород собак, существует уже более 5 тысяч лет и имеет тибетское происхождение. Эти величественные собаки долгое время жили на высотах Тибета и считались надежными стражами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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