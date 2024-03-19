Топ-5 самых дорогих пород собак в мире: история их происхождения

Самые дорогие собаки в мире и сколько они стоят

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Топ из 5 самых редких, популярных и дорогостоящих пород собак.

Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.

Тайский риджбек. Цена: 800-4000 $. Тайский риджбек, предки которого, по мнению некоторых ученых, связаны с волками и собаками динго, входит в список самых дорогих пород собак в мире. Эта порода встречается в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Камбодже.

Аффенпинчер. Цена: 1500-4000 $. Аффенпинчеры были выведены в Германии в начале XVII века для охоты на мелких грызунов и охраны конюшен.

Фараонова собака. Цена: 1000-7000 $. Упоминания о фараоновой собаке встречаются уже в 1647 году, но признание породы пришло гораздо позже, в 1977 году. Эта порода стала известной благодаря своему уникальному внешнему виду.

Лион-Бишон (львиная собака). Цена: 2000-7000 $. Львиные собаки, предположительно появившиеся во II веке, имеют в качестве предков малого датского дога и эпаньола. В XIV веке изображения этих маленьких "львов" можно найти на различных картинах.

Тибетский мастиф. Цена: 3000-12000 $. Тибетский мастиф, одна из древнейших пород собак, существует уже более 5 тысяч лет и имеет тибетское происхождение. Эти величественные собаки долгое время жили на высотах Тибета и считались надежными стражами.