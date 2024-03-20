Собаки отходят на задний план: как обучить свою киску командам — собачники будут пускать слюни и завидовать

Думаете, только собаки умеют играть с мячом или приносить тапочки? Но нет, кошки также поддаются дрессировке. Их можно научить разным трюкам, если у них хорошее настроение.
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Когда ваш питомец готов поиграть, его можно обучить приносить мячик, бантик или другие игрушки, а также освоить трюк "прыжок через обруч". Однако стоит помнить, что на дрессировку кошек уходит больше времени, чем на собак, не потому что они менее умны, а из-за их своенравия. Если кошка не в настроении или устала, она может отказаться выполнять команды.
Есть несколько стандартных команд, которые почти любая кошка может освоить:
"Дай лапу": положите лакомство на ладонь и поднесите к кошке. Когда она положит лапу на вашу руку, похвалите и дайте вкусняшку
"Сидеть": надавите на круп кошки, когда она рядом с вами начнет садиться, произнося команду. Щелкните пальцами, чтобы привлечь ее внимание
"Ползи": поглаживайте кошку и осторожно надавливайте на ее спину, чтобы она легла. Постепенно удаляйте вкусняшку от ее мордочки, заставляя ее тянуться вперед
"Принеси": бросьте игрушку, и если кошка принесет ее, похвалите и дайте лакомство. Повторяйте упражнение, пока она не научится. Не забывайте, что кошки быстро устают от тренировок, поэтому не делайте это слишком долго, и давайте вкусняшки только за правильные действия
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ