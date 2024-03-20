Собаки отходят на задний план: как обучить свою киску командам — собачники будут пускать слюни и завидовать

Кинологи рассказали, как научить кота командам

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Думаете, только собаки умеют играть с мячом или приносить тапочки? Но нет, кошки также поддаются дрессировке. Их можно научить разным трюкам, если у них хорошее настроение.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Когда ваш питомец готов поиграть, его можно обучить приносить мячик, бантик или другие игрушки, а также освоить трюк "прыжок через обруч". Однако стоит помнить, что на дрессировку кошек уходит больше времени, чем на собак, не потому что они менее умны, а из-за их своенравия. Если кошка не в настроении или устала, она может отказаться выполнять команды.

Есть несколько стандартных команд, которые почти любая кошка может освоить:

"Дай лапу": положите лакомство на ладонь и поднесите к кошке. Когда она положит лапу на вашу руку, похвалите и дайте вкусняшку

положите лакомство на ладонь и поднесите к кошке. Когда она положит лапу на вашу руку, похвалите и дайте вкусняшку "Сидеть": надавите на круп кошки, когда она рядом с вами начнет садиться, произнося команду. Щелкните пальцами, чтобы привлечь ее внимание

надавите на круп кошки, когда она рядом с вами начнет садиться, произнося команду. Щелкните пальцами, чтобы привлечь ее внимание "Ползи": поглаживайте кошку и осторожно надавливайте на ее спину, чтобы она легла. Постепенно удаляйте вкусняшку от ее мордочки, заставляя ее тянуться вперед

поглаживайте кошку и осторожно надавливайте на ее спину, чтобы она легла. Постепенно удаляйте вкусняшку от ее мордочки, заставляя ее тянуться вперед "Принеси": бросьте игрушку, и если кошка принесет ее, похвалите и дайте лакомство. Повторяйте упражнение, пока она не научится. Не забывайте, что кошки быстро устают от тренировок, поэтому не делайте это слишком долго, и давайте вкусняшки только за правильные действия