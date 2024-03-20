Коты тоже страдают от неправильного питания: избавьте питомца от диареи прямо сейчас

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Ветеринар Малышев рассказал о причинах диареи у кошек

1:18
Зоосфера » Кошки

Понос у котов и кошек — явление весьма распространенное. Часто владельцы животных не знают, как правильно реагировать и как лечить своих питомцев в подобной ситуации.

Ветеринар Малышев рассказал о причинах диареи у кошек
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Симптомы могут быть вызваны различными причинами, такими как стресс от переезда, переедание, неподходящий корм, отравление, инфекции (включая коронавирус), бактериальные инфекции, глисты и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, включая гастрит.

Диарея у кошек — это не только неудобство, но и опасность, потому что животное теряет в весе и страдает от обезвоживания. Поэтому необходимо незамедлительно принимать меры.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту, чтобы выявить причину и назначить соответствующее лечение. Кошачьи памперсы могут помочь в случае необходимости, но важно установить основную причину поноса.

"Глистная инвазия, расстройства ЖКТ в связи с неправильным рационом, интоксикация (например, передозировка препаратами), вирусные заболевания (такие как панлейкопения или лейкоз), стресс, болезни печени и поджелудочной железы — все эти факторы могут стать причиной поноса у кошек", — говорит ветеринарный врач Иван Малышев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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