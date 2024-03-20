Коты тоже страдают от неправильного питания: избавьте питомца от диареи прямо сейчас

Ветеринар Малышев рассказал о причинах диареи у кошек

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Понос у котов и кошек — явление весьма распространенное. Часто владельцы животных не знают, как правильно реагировать и как лечить своих питомцев в подобной ситуации.

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Симптомы могут быть вызваны различными причинами, такими как стресс от переезда, переедание, неподходящий корм, отравление, инфекции (включая коронавирус), бактериальные инфекции, глисты и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, включая гастрит.

Диарея у кошек — это не только неудобство, но и опасность, потому что животное теряет в весе и страдает от обезвоживания. Поэтому необходимо незамедлительно принимать меры.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту, чтобы выявить причину и назначить соответствующее лечение. Кошачьи памперсы могут помочь в случае необходимости, но важно установить основную причину поноса.