Коты тоже страдают от неправильного питания: избавьте питомца от диареи прямо сейчас

Понос у котов и кошек — явление весьма распространенное. Часто владельцы животных не знают, как правильно реагировать и как лечить своих питомцев в подобной ситуации.
Симптомы могут быть вызваны различными причинами, такими как стресс от переезда, переедание, неподходящий корм, отравление, инфекции (включая коронавирус), бактериальные инфекции, глисты и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, включая гастрит.
Диарея у кошек — это не только неудобство, но и опасность, потому что животное теряет в весе и страдает от обезвоживания. Поэтому необходимо незамедлительно принимать меры.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту, чтобы выявить причину и назначить соответствующее лечение. Кошачьи памперсы могут помочь в случае необходимости, но важно установить основную причину поноса.
"Глистная инвазия, расстройства ЖКТ в связи с неправильным рационом, интоксикация (например, передозировка препаратами), вирусные заболевания (такие как панлейкопения или лейкоз), стресс, болезни печени и поджелудочной железы — все эти факторы могут стать причиной поноса у кошек", — говорит ветеринарный врач Иван Малышев.
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