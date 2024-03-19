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Правда о кормах для питомцев: несколько мифов, которым вы слепо верите

Ветеринарный врач Логинов рассказал о мифах про корм для домашних животных

2:35
Зоосфера

В магазинах для животных разнообразие кормов заставляет глаза бегать с одной полки на другую. Кроме того, различие в ценах и многообразие вкусов играют значительную роль. Стоишь перед прилавком и размышляешь, какой выбрать корм, чтобы не переплатить, но и не навредить питомцу. Разобраться с мифами помог ветеринарный врач Николай Логинов.

Ветеринарный врач Логинов рассказал о мифах про корм для домашних животных
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Миф 1:

Дешевый корм может вызвать заболевание у животного. Болезни у кошек и собак не возникают из-за того, что их кормят недорогой пищей. У животного могут возникнуть симптомы, такие как диарея, зуд, слезы и аллергические реакции, даже если его кормят дорогими кормами.

Основная проблема заключается в том, что многие животные страдают от непереносимости определенных компонентов пищи, не обязательно из-за цены корма. Например, некоторые породы кошек не переносят куриный белок, но это не означает, что другим представителям этой породы нельзя давать корм с курицей. Поэтому важно подобрать корм, учитывая индивидуальные особенности вашего питомца.

Миф 2:

Дешевый корм может привести к смерти животного. Часто владельцам говорят, что их питомец умер из-за дешевого корма, но это не имеет оснований. Причину смерти животного может установить только врач-патологоанатом. Для этого проводятся специальные исследования, такие как токсикологические анализы, чтобы выяснить, было ли отравление или причина в чем-то другом.

Миф 3:

Чем дороже корм, тем лучше. Это заблуждение. Приобретая любой корм, наблюдайте за реакцией вашего питомца как минимум в течение двух недель. Если до смены корма все было в порядке, а затем у животного возникают проблемы со здоровьем, не спешите покупать дорогие лекарства или корма. Возможно, проблема решается изменением состава корма или вкуса.

Миф 4:

Животные любят разнообразие в питании. Это неверно. Не смешивайте разные вкусы кормов для вашего питомца. Если вы начали кормить его конкретным вкусом, продолжайте в том же духе. Животные не нуждаются в разнообразии так же, как люди. Частые изменения в рационе могут вызвать аллергические реакции у кошек и собак.

Хотя некоторые владельцы считают, что таким образом они делают домашних любимцев счастливее, на самом деле это может навредить их здоровью. Необходимо давать животному время адаптироваться к новому корму, и экспериментировать с изменением корма не чаще одного раза в месяц.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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