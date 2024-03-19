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Опасность из-под земли: как избавиться от нашествия крыс прямо сейчас

Бывший главный санитарный врач Онищенко рассказал, как остановить нашествие крыс в Подмосковье

2:28
Зоосфера

В социальных сетях недавно появилось видео, где запечатлен грызун, спокойно перемещающийся возле входной двери одного из подмосковных подъездов.

Бывший главный санитарный врач Онищенко рассказал, как остановить нашествие крыс в Подмосковье
Фото: openverse "Sweet boys" by ressaure is licensed under CC BY-SA 2.0.

Явно видно, что проблема с крысами в некоторых регионах становится все более острой. Например, согласно сообщениям из паблика "Подслушано Протвино" в социальной сети ВКонтакте, вредители иногда даже проникают в квартиры на первых этажах.

Один из подобных случаев был зафиксирован в Новой Трехгорке, рядом с домом № 2 на улице Кутузовской, что вызывает серьезное беспокойство среди жителей района. Вопрос о происхождении такого количества крыс в наше время и о методах борьбы с этой проблемой становится все более актуальным.

Академик Российской академии наук и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поделился своим мнением о потенциальной опасности такого нашествия и о методах борьбы с этой угрозой.

"Крысы — не новое явление в нашей жизни. Они были здесь еще со времен Золотой Орды, пришли к нам из Азии. А до этого здесь обитала черная крыса, но азиатские крысы вытеснили ее", — напомнил он.

Также, по его словам, у крыс есть своя цикличность, и они не раз появлялись снова после того, как их отравляли коммунальные службы, сообщает "Общественная служба новостей".

"В разные периоды времени проводились меры по уменьшению численности крыс. Мы следили за грызунопроницаемостью жилых домов, общественных зданий, предприятий общественного питания, складских помещений, где хранятся продукты, которые им очень нравятся", — добавил он.

Он напомнил, что и в настоящее время существуют специализированные службы, занимающиеся предупредительной и принудительной дезинфекцией.

"Сейчас это частные организации, которые используют специальные методики контроля. Необходимо обращаться к ответственным лицам в тех районах, где возникла проблема с крысами. Это требует системного и серьезного подхода, регулирования численности, чтобы избежать негативных последствий.

Известно, что крысы не только переносят инфекции, но и могут вызвать серьезные аварии в электросетях, портят продукты. Теперь уже нет овощных баз, которые раньше были предпочтительным местом для крыс. Они не столько едят продукты, сколько портят их. После такого загрязнения всю продукцию приходится списывать и уничтожать", — отметил специалист.

По словам Онищенко, крысы также прогрызали кабели в метрополитене, что приводило к авариям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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