Несколько простых шагов: научить собаку подавать одну из передних лап совсем не сложно

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Как научить собаку команде дай лапу в домашних условиях

1:34
Зоосфера » Собаки

Обучение собак — это увлекательный и полезный процесс как для самого питомца, так и для его хозяина. Одной из самых популярных и забавных команд является "Дай лапу".

Как научить собаку команде дай лапу в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Марлис Клоет is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы выполнить такой трюк, на самом деле достаточно провести несколько коротких уроков.

Для начала подготовьте лакомство, которое будет служить мотивацией для вашего питомца. Это может быть печенье для собак, кусочек мяса или любимая игрушка. Главное, чтобы собаке хотелось получить эту награду.

Выберите голосовую команду, которую будете использовать. Обычно используют фразу "Дай лапу" или просто "Лапу". Важно помнить, что после выбора команды ее нужно придерживаться на всем протяжении обучения, чтобы не запутать питомца.

Выберите подходящее место для занятий. Идеально подходит тихое место без посторонних шумов и отвлекающих факторов.

Прежде чем приступить к тренировке, убедитесь, что ваша собака знает команду "Сидеть". Если нет, потратьте время на ее освоение. Далее предложите собаке сесть и встаньте перед ней, держа лакомство в руке.

Покажите собаке лакомство и сожмите его в руке. Дотроньтесь ладонью ко лбу собаки, предложив ей лакомство. Как только животное попытается добраться до лакомства, оно поднимет лапу. В этот момент скажите выбранную команду и наградите питомца лакомством.

Повторяйте упражнение несколько раз, чтобы закрепить навык. Постепенно увеличивайте расстояние от ладони до лапы. Помните, что для успешного обучения требуется терпение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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