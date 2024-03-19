Секреты долгой жизни вашего питомца: что скрывают частота дыхания и пульс

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Ветеринары рассказали, как отличить больную собаку от здоровой

2:20
Зоосфера » Собаки

Здоровая собака — это радостное существо с блестящей шерстью, ясными глазами и прохладным носом. Хотя наличие влажного носа не всегда является надежным индикатором. Здоровая собака отзывчиво реагирует на призывы хозяина и с удовольствием выполняет команды.

Ветеринары рассказали, как отличить больную собаку от здоровой
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Её аппетит хорош, кишечник функционирует регулярно, а мочеиспускание нормальное. Слизистые оболочки рта и веки должны быть чистыми и бледно-розовыми. Дыхание ровное и правильное. Однако больная собака заметно отличается от здоровой.

Любое заболевание вызывает в её организме целый ряд более или менее серьезных нарушений. Больная собака ведет себя иначе: она подавлена, проводит больше времени в лежачем положении, старается укрыться в темном уголке и неохотно отзывается на призывы. При некоторых заболеваниях собака, наоборот, может стать беспокойной, беспрерывно двигаться или проявлять агрессию к окружающим.

Измерение температуры тела осуществляется путем введения термометра в задний проход на 3 минуты. Нормальная температура тела собаки составляет от 37,5 до 39,0 градусов Цельсия. У многих собак до 6 месяцев температура может быть выше — 39,5 градусов.

Для определения частоты дыхания можно использовать несколько методов, включая наблюдение за движением грудной клетки и живота, движение крыльев носа, а также ощупывание дыхательных движений ладонями. У здоровой собаки нормальная частота дыхания колеблется от 14 до 25-30 вдохов в минуту.

Это зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, беременность и порода собаки. Сердечный ритм можно легко ощутить, приложив ладонь к грудной клетке слева, немного ниже лопатки. Пульс можно измерить на внутренней поверхности бедра.

Нормальный пульс у собаки составляет от 70 до 120 ударов в минуту, однако это может изменяться в зависимости от факторов, таких как возраст, пол, температура окружающей среды и эмоциональное состояние. Удачи вам и вашим четвероногим друзьям! Помните, забота о них — это важная часть вашей семьи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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