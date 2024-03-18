Без наказаний и боли: как быстро и легко научить собаку команде "Нельзя"

Как научить собаку команде "нельзя"

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Команда "Нельзя!" - это не просто запрет на действия собаки, а инструмент контроля ее поведения в экстренных ситуациях, когда неверные поступки могут привести к негативным последствиям для самой собаки или окружающих.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Основной принцип, который выражает эта команда, заключается в том, что это своего рода "рычаг стоп-крана" для быстрого прекращения действий питомца.

С момента полутора-двух месяцев щенок начинает понимать значения запретов и реагировать на них соответственно. Однако стоит помнить, что возраст имеет значение: ожидать идеального выполнения команды от маленького щенка не стоит.

Важно произносить команду "Нельзя!" строго и громко, чтобы она звучала убедительно. Часто препятствием для эффективной работы этой команды является неправильная интонация. Тон, с которым она произносится, часто бывает слишком мягким и не соответствует серьезности ситуации.

В случае необходимости можно усилить запрещающую команду с помощью неожиданных действий, таких как громкий хлопок в ладоши или шлепок по коленке в момент ее повторения.

Однако важно понимать, что "Нельзя!" не является наказанием. Эта команда должна звучать либо строго в момент совершения нежелательного действия, либо, что гораздо эффективнее, в момент принятия решения о его совершении, а не после того, как действие было совершено.