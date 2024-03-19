Вашему питомцу необходим гипоаллергенный хозяин: как у кошек может возникнуть аллергия на людей

В последнее время все чаще слышно о людях, страдающих от аллергии на кошек. Но оказывается, существует и обратная ситуация, когда сами кошки могут проявлять аллергическую реакцию и не терпеть своих хозяев.
Исследования показывают, что у кошек также могут возникать аллергии на кожные частицы своих хозяев, особенно на белки, принадлежащие конкретному человеку.
Ученые отмечают, что с каждым годом этот вопрос становится все более сложным. Экологическая ситуация и вредные добавки в пищу играют свою роль в этом процессе. Интересно, что в некоторых случаях смена хозяина может полностью излечить кошку и улучшить ее состояние в новой семье.
Даже после продолжительного времени ветеринары рекомендуют позволить кошкам понюхать старые вещи их прежних хозяев. Было установлено, что в таких случаях у кошек могут возникать повторные аллергические реакции.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.