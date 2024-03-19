Этот совет станет фундаментом дружбы на века: как познакомить ребенка с домашним питомцем

Эксперты рассказали, как правильно познакомить ребенка с питомцем

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление нового домашнего питомца в семье всегда становится поводом для радости и ожидания, особенно для детей. Поэтому неудивительно, что ваш малыш с нетерпением ждет встречи с пушистым другом, когда он появляется в вашем доме. Этот момент наполняет его радостью и удивлением.

Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако реакция котенка или щенка может быть не всегда такой же положительной, и то, что вызывает восторг у ребенка, может показаться животному потенциальной угрозой. Шипение или лай могут испугать или даже привести к слезам ребенка, особенно если он еще очень мал. Это естественная реакция ребенка, поскольку животные всегда привлекают их внимание, а поведение питомца можно объяснить.

Поэтому важно представить нового члена семьи ребенку таким образом, чтобы это было безопасно, но и интересно.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при знакомстве вашего ребенка с пушистым другом:

Перед тем как привести котенка или щенка домой, убедитесь, что его когти обрезаны, чтобы они не могли навредить ребенку.

Не допускайте, чтобы котенок или щенок облизывал лицо вашего малыша.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра взрослых в одиночестве с домашним питомцем.

Не позволяйте котенку или щенку подходить к детской кроватке.

Часто случаи нападения животных на детей происходят из-за того, что дети в процессе игры могут причинить животным боль, например, дергая за хвост или уши. Объясните своему ребенку разницу между игрой и причинением боли живому существу.

Поощряйте вашего малыша заботиться о животном с самого начала знакомства с ним, такое бережное отношение поможет установить хорошие отношения с питомцем.

Включайте ребенка и пушистого друга в общие игры, так им будет легче найти общий язык. Существуют специальные игры, которые обучают детей бережному обращению с животными во время увлекательной игры.

Убедитесь, что у вашего малыша нет аллергии на шерсть кошек или собак, и что ваш питомец получил все необходимые прививки, прежде чем привести его домой.

Возможно, после ознакомления с этими правилами вы зададите себе вопрос, стоит ли заводить питомца, если у вас есть ребенок, требующий много внимания. Уверяем вас, что это стоит того, так как присутствие пушистого друга в доме приносит не только радость вашему ребенку, но и учит его ответственности и заботе о животных.

Помимо того, что ребенок узнает, как правильно обращаться с животными, он также может обрести верного друга в лице котенка или щенка. Не бойтесь привести в дом нового питомца, ведь это не только интересно и весело для вашего ребенка, но и для всей семьи! Главное — любите и заботьтесь о вашем пушистом друге, и он обязательно ответит вам взаимностью!