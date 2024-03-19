Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Лашко: в случае закрытия банка кредитные обязательства все равно придется исполнять
"Развеял слухи": Карл III пообщался с ветеранами Корейской войны после распространения лживой информации о его смерти
Ученые назвали животное с самой заторможенной эволюцией на Земле
Как выбрать сорт жимолости
Нарышкин: Франция готовит порядка двух тысяч военных для отправки в помощь Киеву
Сэндвич с сосиской из курицы: простой и вкусный вариант для перекуса
По приказу Путина будет учрежден национальный центр генетических запасов животных для сельского хозяйства
Немец рассказал россиянке, как правильно хранить хлеб
Все про алоэ: почему нельзя использовать в народных рецептах, но стоит искать в кремах и масках
Этот совет станет фундаментом дружбы на века: как познакомить ребенка с домашним питомцем

Эксперты рассказали, как правильно познакомить ребенка с питомцем

2:49
Зоосфера

Появление нового домашнего питомца в семье всегда становится поводом для радости и ожидания, особенно для детей. Поэтому неудивительно, что ваш малыш с нетерпением ждет встречи с пушистым другом, когда он появляется в вашем доме. Этот момент наполняет его радостью и удивлением.

Эксперты рассказали, как правильно познакомить ребенка с питомцем
Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако реакция котенка или щенка может быть не всегда такой же положительной, и то, что вызывает восторг у ребенка, может показаться животному потенциальной угрозой. Шипение или лай могут испугать или даже привести к слезам ребенка, особенно если он еще очень мал. Это естественная реакция ребенка, поскольку животные всегда привлекают их внимание, а поведение питомца можно объяснить.

Поэтому важно представить нового члена семьи ребенку таким образом, чтобы это было безопасно, но и интересно.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при знакомстве вашего ребенка с пушистым другом:

  • Перед тем как привести котенка или щенка домой, убедитесь, что его когти обрезаны, чтобы они не могли навредить ребенку.
  • Не допускайте, чтобы котенок или щенок облизывал лицо вашего малыша.
  • Никогда не оставляйте ребенка без присмотра взрослых в одиночестве с домашним питомцем.
  • Не позволяйте котенку или щенку подходить к детской кроватке.
  • Часто случаи нападения животных на детей происходят из-за того, что дети в процессе игры могут причинить животным боль, например, дергая за хвост или уши. Объясните своему ребенку разницу между игрой и причинением боли живому существу.
  • Поощряйте вашего малыша заботиться о животном с самого начала знакомства с ним, такое бережное отношение поможет установить хорошие отношения с питомцем.
  • Включайте ребенка и пушистого друга в общие игры, так им будет легче найти общий язык. Существуют специальные игры, которые обучают детей бережному обращению с животными во время увлекательной игры.
  • Убедитесь, что у вашего малыша нет аллергии на шерсть кошек или собак, и что ваш питомец получил все необходимые прививки, прежде чем привести его домой.

Возможно, после ознакомления с этими правилами вы зададите себе вопрос, стоит ли заводить питомца, если у вас есть ребенок, требующий много внимания. Уверяем вас, что это стоит того, так как присутствие пушистого друга в доме приносит не только радость вашему ребенку, но и учит его ответственности и заботе о животных.

Помимо того, что ребенок узнает, как правильно обращаться с животными, он также может обрести верного друга в лице котенка или щенка. Не бойтесь привести в дом нового питомца, ведь это не только интересно и весело для вашего ребенка, но и для всей семьи! Главное — любите и заботьтесь о вашем пушистом друге, и он обязательно ответит вам взаимностью!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Ереван "привержен развивать существующий политический диалог с НАТО" Любовь Степушова Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью Дмитрий Плотников
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
По приказу Путина будет учрежден национальный центр генетических запасов животных для сельского хозяйства
Сэндвич с сосиской из курицы: простой и вкусный вариант для перекуса
Санкции против российских алмазов нарушили работу алмазного центра в Европе
Немец рассказал россиянке, как правильно хранить хлеб
Украинская телеведущая Регина Тодоренко получила российский паспорт
Все про алоэ: почему нельзя использовать в народных рецептах, но стоит искать в кремах и масках
Эксперты рассказали, как правильно познакомить ребенка с питомцем
Американский журналист Херш посоветовал Валиевой извиниться, если она действительно хочет вернуться
Автоэксперт Константинов сообщил, где сейчас не стоит покупать моторное масло
Нутрициолог поделилась способами взбодриться утром без кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников