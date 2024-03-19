Размер — имеет значение: почему нужно обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки

Кинолог Голубев рассказал, что нужно обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При выборе будущих собаководов чаще всего обращают внимание на внешний вид и размеры питомца. Однако кинологи настаивают на том, что важно также учитывать собственные габариты.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул, что хоть габариты и размеры будущей собаки имеют значение, отказываться от крупного питомца из-за этого не стоит. Важно воспитывать собаку таким образом, чтобы жизнь с ней была комфортной, а это зависит не только от физических характеристик, но и от воспитания.

Эксперты советуют обращать внимание при выборе собаки не только на внешние параметры, но и на её предназначение, уровень активности, сложность ухода, социальные качества и способность к обучению. Важно сопоставлять эти факторы со своими возможностями и желаниями, сообщает Радио 1.

Крупного пса можно воспитать так, чтобы с ним было удобно гулять даже девушке. Однако важно понимать, что воспитание собаки — это не только удержание её на поводке, но и установление гармоничных отношений, обучение, и социализация.

При выборе собаки важно учитывать её предназначение, уровень активности, сложность ухода, социальные качества и способность к обучению. Кинологи также советуют реалистично оценить свои возможности и жилищные условия перед решением завести питомца, особенно если это крупная порода с выраженными рабочими качествами.