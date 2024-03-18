Какой нос должен быть у здоровой домашней кошки?

Всё что нужно знать про нос кошки

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда дело касается заботы о вашей кошке, не забывайте, что её нос — это один из важнейших органов. С самого момента рождения маленькие пушистые котята полагаются на своё обоняние.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Все владельцы кошек знают, что нос их питомца является надёжным индикатором здоровья. Если нос влажный и холодный, значит, питомец чувствует себя хорошо. Однако если заметили, что нос стал сухим и теплым, стоит обратиться к ветеринару.

Чувствительность кошачьего носа на 15 раз превышает нашу. То, что для человека является слабо ощутимым запахом, для кошки может стать настоящим испытанием. Специи, цитрусы, бытовая химия, духи — все эти ароматы могут негативно повлиять на самочувствии вашего питомца.

Если кошка начинает прятать нос или чихать, это признак того, что она раздражена неприятным запахом. Важно помнить, что здоровый нос кошки должен быть чуть блестящим, ровным, без шелушений и корочек.

Если вам требуется почистить нос своей кошки, делайте это осторожно. Успокойте животное, избегайте резких движений и агрессии. Не стоит тереть нос, лучше использовать лёгкие, нежные прикосновения.

Очищение носика у кошки не должно быть глубоким. Для этой процедуры используйте только чистую воду комнатной температуры, не добавляйте никаких других средств. Внимательный уход за носом вашей любимицы поможет ей чувствовать себя комфортно.