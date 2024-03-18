Кошки зависят от человека больше, чем вы думаете: важные правила жизни с ними

5 важных правил жизни с кошкой

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, несмотря на свою независимость, давно привыкли к благам цивилизации и чувствуют зависимость от человека гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. Если вы живете со своим пушистым другом, обратите внимание на эти важные аспекты.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

1. Давайте кошке внимание каждый день — это важно для ее самооценки и благополучия.

2. Не пугайте животное в угоду собственным развлечениям.

3. Не наказывайте кошку! Кошки — это неигрушечные животные со своим характером и чувствами. Если она что-то делает не так, разберитесь в причинах, вместо того чтобы применять наказания.

4. Обеспечьте безопасность вашего дома для кошки: избегайте ядовитых растений и химикатов, которые могут нанести вред здоровью пушистого друга.

5. Регулярно посещайте ветеринара, даже если ваш питомец кажется здоровым. Профилактика и своевременное обследование помогут избежать многих проблем.