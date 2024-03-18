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Теперь в кино ходим не с девушками: где работает кинотеатр для собак и людей

Россиянам рассказали, где находится кинотеатр для домашних животных

2:28
Зоосфера

Давно отмечено, что домашние животные чувствительно реагируют на эмоции своих хозяев, особенно если они постоянно проживают в доме и получают заботливый уход. Привязанность собак и кошек может быть настолько сильной, что они могут проявлять протест лаем или мяуканием, если видят, что их хозяева собираются оставить их на некоторое время.

Россиянам рассказали, где находится кинотеатр для домашних животных
Фото: openverse.org by budding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Такие ситуации встречаются довольно часто и не требуют подробного описания. Естественно, владельцы могут оставить своих питомцев у соседей, если те не возражают, но это предполагает хорошие отношения с соседями, которые также должны любить животных. Однако, это далеко не всегда возможно.

Что же делать, если вам нужно посетить кинотеатр и вы не можете оставить своего питомца ни у кого? Этот вопрос задал себе житель Техаса по имени Эрик Ланкфорд и нашел уникальное решение. Он вложил все свои сбережения в открытие первого в США кинотеатра под названием "K9 Cinemas", где позволяется приводить собак всех пород. Стоимость билета на сеанс составляет 15 долларов, что символическая сумма для жителей США. Если у собаки есть щенок, то цена билета составляет 20 долларов.

Однако самая интересная часть этой бизнес-идеи заключается в том, что владельцам собак предлагается бесплатное вино или виски, а их питомцам — бесплатный собачий корм. "K9 Cinemas" стало популярным среди собаковладельцев и получило статус действующего кинотеатра в 2018 году.

Кинотеатр имеет некоторые правила, включая предоставление справки от ветеринара о прививках и здоровье собаки, уборку мусора после сеанса и приучение собаки к спокойному поведению в зале. Фильмы, показываемые в "K9 Cinemas", выбираются с учетом интересов не только людей, но и собак. Помещение кинотеатра создает домашнюю атмосферу, где собаки могут комфортно находиться рядом с хозяевами и даже есть из специальных мисок, встроенных в кресла.

Благодаря своей популярности "K9 Cinemas" стало трудно посещаемым местом, и свободные места обычно раскупаются за месяцы вперед. Постоянные посетители могут получить привилегии, такие как зарезервированные места с указанием их имен и кличек собаки. Этот бизнес успешно удовлетворяет потребности собаковладельцев и, возможно, найдет своих последователей не только в США.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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