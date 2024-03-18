Теперь в кино ходим не с девушками: где работает кинотеатр для собак и людей

Россиянам рассказали, где находится кинотеатр для домашних животных

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Давно отмечено, что домашние животные чувствительно реагируют на эмоции своих хозяев, особенно если они постоянно проживают в доме и получают заботливый уход. Привязанность собак и кошек может быть настолько сильной, что они могут проявлять протест лаем или мяуканием, если видят, что их хозяева собираются оставить их на некоторое время.

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Такие ситуации встречаются довольно часто и не требуют подробного описания. Естественно, владельцы могут оставить своих питомцев у соседей, если те не возражают, но это предполагает хорошие отношения с соседями, которые также должны любить животных. Однако, это далеко не всегда возможно.

Что же делать, если вам нужно посетить кинотеатр и вы не можете оставить своего питомца ни у кого? Этот вопрос задал себе житель Техаса по имени Эрик Ланкфорд и нашел уникальное решение. Он вложил все свои сбережения в открытие первого в США кинотеатра под названием "K9 Cinemas", где позволяется приводить собак всех пород. Стоимость билета на сеанс составляет 15 долларов, что символическая сумма для жителей США. Если у собаки есть щенок, то цена билета составляет 20 долларов.

Однако самая интересная часть этой бизнес-идеи заключается в том, что владельцам собак предлагается бесплатное вино или виски, а их питомцам — бесплатный собачий корм. "K9 Cinemas" стало популярным среди собаковладельцев и получило статус действующего кинотеатра в 2018 году.

Кинотеатр имеет некоторые правила, включая предоставление справки от ветеринара о прививках и здоровье собаки, уборку мусора после сеанса и приучение собаки к спокойному поведению в зале. Фильмы, показываемые в "K9 Cinemas", выбираются с учетом интересов не только людей, но и собак. Помещение кинотеатра создает домашнюю атмосферу, где собаки могут комфортно находиться рядом с хозяевами и даже есть из специальных мисок, встроенных в кресла.

Благодаря своей популярности "K9 Cinemas" стало трудно посещаемым местом, и свободные места обычно раскупаются за месяцы вперед. Постоянные посетители могут получить привилегии, такие как зарезервированные места с указанием их имен и кличек собаки. Этот бизнес успешно удовлетворяет потребности собаковладельцев и, возможно, найдет своих последователей не только в США.