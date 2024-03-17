Секретный язык кошек: как понять их жесты и звуки

Как разговаривать со своей кошкой?

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ученые выяснили, что кошки обладают сложной системой общения, используя сотни различных звуков и жестов, чтобы донести свои мысли до людей.

Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Понимание этого "языка" поможет лучше взаимодействовать с вашим питомцем и укрепить связь между вами.

Один из ключей к пониманию кошачьего языка - наблюдение за хвостом животного. Например, прямой хвост с небольшим изгибом на конце указывает на радость кошки, в то время как резкие движения хвостом из стороны в сторону могут свидетельствовать о беспокойстве. Дыбом стоящая шерсть на хвосте свидетельствует о возбуждении или страхе, а дрожащий хвост означает радость или возбуждение.

Кошки также выражают свои эмоции с помощью жестов. Например, если кошка приподнимает нос и слегка закидывает голову назад, это может означать, что она вас видит или следит за вашими действиями. Проявление тревоги у кошки может выражаться в прижатых ушах или моргании с облизыванием губы.

Чтобы успешно общаться с вашей кошкой, стоит отвечать на ее жесты и издаваемые звуки. Помните, что кошки лучше понимают невербальные сигналы, поэтому медленное моргание глазами может проявить ваше дружелюбие, а пристальный взгляд рассматривается кошкой как признак агрессии.

Используйте эти советы, чтобы наладить более крепкую связь с вашим питомцем.