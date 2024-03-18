Эти животные превосходят по интеллекту человека: немецкие ученые сделали шокирующее заявление

Немецкие ученые заявили, что голуби мыслят быстрее людей

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Немецкие исследователи из Рурского университета пришли к выводу, что голуби способны обрабатывать информацию быстрее, чем человек. В ходе эксперимента участникам, включая людей и птиц, предлагались различные задачи, чтобы определить их способность переключаться между ними.

Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Интересно, что голуби опережают людей на 250 миллисекунд в скорости выполнения этих задач. Ученые считают, что это объясняется тем, что мозг у голубей меньше по размеру, но имеет более высокую плотность нейронов. Именно поэтому голуби лучше могут управлять своими мыслями и демонстрируют свое превосходство даже перед приматами.